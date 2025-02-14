Поиск

Энергосистема Юга России обновила максимум потребления

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Потребление мощности в ОЭС Юга обновило исторический максимум, достигнутый летом, сообщил "Системный оператор" в Telegram.

Новый рекорд составил 21,435 ГВт, что на 309 МВт больше летнего уровня.

Оператор не уточняет причины обновления максимума. В сообщении отмечается лишь, что "в условиях высокого уровня потребления мощности все энергосистемы функционируют стабильно".

Летом 2024 года потребление мощности на юге России неоднократно обновляло рекорды на фоне жары. "Этим летом мы столкнулись с незапланированным и внезапным дефицитом", - признавал на пресс-конференции гендиректор филиала "Системного оператора" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" Вячеслав Афанасьев. Аномальная жара держалась на юге две недели, и именно ее продолжительность привела к тому, что потребление начало "расти буквально по экспоненте". Специалисты оператора связали это, в частности, с поведением бытовых потребителей. Помимо этого, повлияли тогда на ситуацию и продолжающиеся ремонты на фоне неожиданной аварийности.

В итоге 17 июля в регионе был зафиксирован рекорд: 21,126 ГВт (+2,18 ГВт к предыдущему максимуму в энергосистеме). "Исторический рекорд и более того он по величине превышения очень большой, такого не было никогда", - отмечал Афанасьев.

Как говорил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в середине января, к решению вопроса в период пиковых нагрузок может быть привлечена розничная генерация в регионе. "На Юге сейчас принят ряд мер, направленных на улучшение баланса. Есть ряд решений, которые нужно допринять, и я надеюсь, что мы до лета должны успеть. Это, в том числе, привлечение розничной генерации с возможностью ее задействования в пиковые часы", - сообщал он.

Он также отмечал, что пересматриваются ремонты, чтобы максимально они все пришлись на время без максимальных нагрузок.

Опадчий также напоминал, что "есть решения по быстровозводимой генерации", но их к лету этого года реализовать не успеют. "К следующему лету эти решения должны быть реализованы", - заключал он.

Федор Опадчий Вячеслав Афанасьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Банк России не ожидает волны банкротств

Инфляция в России

Банк России ожидает пика годовой инфляции в РФ в апреле-мае

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Минфин не ждет в 2026 году перехода к уплате налогов на имущество по кадастру

ЦБ установил надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

ЦБ РФ назвал рынок труда жестким, но отметил снижение спроса на кадры

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году
Инфляция в России

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5-5% до 7-8%

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России48 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });