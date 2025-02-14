Энергосистема Юга России обновила максимум потребления

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Потребление мощности в ОЭС Юга обновило исторический максимум, достигнутый летом, сообщил "Системный оператор" в Telegram.

Новый рекорд составил 21,435 ГВт, что на 309 МВт больше летнего уровня.

Оператор не уточняет причины обновления максимума. В сообщении отмечается лишь, что "в условиях высокого уровня потребления мощности все энергосистемы функционируют стабильно".

Летом 2024 года потребление мощности на юге России неоднократно обновляло рекорды на фоне жары. "Этим летом мы столкнулись с незапланированным и внезапным дефицитом", - признавал на пресс-конференции гендиректор филиала "Системного оператора" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" Вячеслав Афанасьев. Аномальная жара держалась на юге две недели, и именно ее продолжительность привела к тому, что потребление начало "расти буквально по экспоненте". Специалисты оператора связали это, в частности, с поведением бытовых потребителей. Помимо этого, повлияли тогда на ситуацию и продолжающиеся ремонты на фоне неожиданной аварийности.

В итоге 17 июля в регионе был зафиксирован рекорд: 21,126 ГВт (+2,18 ГВт к предыдущему максимуму в энергосистеме). "Исторический рекорд и более того он по величине превышения очень большой, такого не было никогда", - отмечал Афанасьев.

Как говорил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в середине января, к решению вопроса в период пиковых нагрузок может быть привлечена розничная генерация в регионе. "На Юге сейчас принят ряд мер, направленных на улучшение баланса. Есть ряд решений, которые нужно допринять, и я надеюсь, что мы до лета должны успеть. Это, в том числе, привлечение розничной генерации с возможностью ее задействования в пиковые часы", - сообщал он.

Он также отмечал, что пересматриваются ремонты, чтобы максимально они все пришлись на время без максимальных нагрузок.

Опадчий также напоминал, что "есть решения по быстровозводимой генерации", но их к лету этого года реализовать не успеют. "К следующему лету эти решения должны быть реализованы", - заключал он.