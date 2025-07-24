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ConocoPhillips близка к продаже части активов в Оклахоме за $1,3 млрд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская ConocoPhillips ведет переговоры о продаже части своих активов в Оклахоме за $1,3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Активы планируется продать компании Flywheel Energy LLC (Оклахома-Сити), поддерживаемой Stone Ridge Energy (Западная Вирджиния), в рамках оптимизации портфеля.

По словам источников агентства, компании могут объявить о сделке в ближайшие недели, ConocoPhillips изучала возможность продажи нефтяных участков в бассейне Анадарко.

Представители Flywheel не ответили на запросы с просьбой прокомментировать ситуацию, в ConocoPhillips отказались от комментариев.

ConocoPhillips в ноябре 2025 года закрыла сделку по приобретению конкурирующей компании Marathon Oil Corp. почти за $17 млрд и определила, что планирует продать активы на сумму около $2 млрд.

Как сообщал Bloomberg, ранее в 2025 году сырьевой трейдер Gunvor Group приобрел значительный миноритарный пакет акций Flywheel.

Объем добычи нефти одной из крупнейших американских нефтегазодобывающих компаний ConocoPhillips в первом квартале вырос на 25,6% год к году - до 2,389 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

ConocoPhillips Gunvor Оклахома США Flywheel
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