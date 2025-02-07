Поиск

Сменился владелец крупного производителя мяса птицы "Приосколье"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Новым владельцем АО "Приосколье" и Краснояружской зерновой компании стало ООО "Инвест трейд", сообщается в ЕГРЮЛ. Ранее эти компании принадлежали Геннадию Бобрицкому.

ООО "Инвест трейд", зарегистрированное в июне 2023 года в Москве, занимается производством электроэнергии. Компания принадлежит ее генеральному директору Сергею Феськову (99,9%) и ООО "Белинвест" (деятельность холдинговых компаний). Феськов также значится теперь гендиректором "Приосколья" и Краснояружской зерновой компании.

Как сообщал в середине января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, владельцем "Приосколья" может стать "Агрокомплекс им. Ткачева". Стоимость актива, по оценке президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, может составлять около 50 млрд рублей.

Основатель "Приосколья" - бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий - находится в розыске. В 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.

В связи с этим юристы говорили, что с проведением сделки могут быть сложности.

Холдинг "Приосколье" создан в 2003 году. В состав компании входят 16 откормочных площадок и четыре завода по переработке мяса птицы. Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, в 2024 году компания сохранила третье место среди ведущих производителей мяса птицы в стране, выпустив 453 тысячи тонн продукции (451 тыс. тонн в 2023 году).

Агроком Приосколье Геннадий Бобрицкий Сергей Феськов Белгородская область Инвест трейд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Правительство предложило нулевой НДС для ВСМ Москва - Санкт-Петербург на 37 лет

Суд не признал за бывшим главой банка "Открытие" права на бонус накануне санации

Экспортеры в декабре разово нарастили продажу валюты до $13,2 млрд

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5814 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });