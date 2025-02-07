Сменился владелец крупного производителя мяса птицы "Приосколье"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Новым владельцем АО "Приосколье" и Краснояружской зерновой компании стало ООО "Инвест трейд", сообщается в ЕГРЮЛ. Ранее эти компании принадлежали Геннадию Бобрицкому.

ООО "Инвест трейд", зарегистрированное в июне 2023 года в Москве, занимается производством электроэнергии. Компания принадлежит ее генеральному директору Сергею Феськову (99,9%) и ООО "Белинвест" (деятельность холдинговых компаний). Феськов также значится теперь гендиректором "Приосколья" и Краснояружской зерновой компании.

Как сообщал в середине января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, владельцем "Приосколья" может стать "Агрокомплекс им. Ткачева". Стоимость актива, по оценке президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, может составлять около 50 млрд рублей.

Основатель "Приосколья" - бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий - находится в розыске. В 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.

В связи с этим юристы говорили, что с проведением сделки могут быть сложности.

Холдинг "Приосколье" создан в 2003 году. В состав компании входят 16 откормочных площадок и четыре завода по переработке мяса птицы. Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, в 2024 году компания сохранила третье место среди ведущих производителей мяса птицы в стране, выпустив 453 тысячи тонн продукции (451 тыс. тонн в 2023 году).