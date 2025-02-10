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Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа
Фото: Tim Boyle/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приказал Минфину остановить выпуск одноцентовых монет из-за "расточительной" стоимости их производства по рекомендации руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

"Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально обходились нам больше, чем в два цента. Это так расточительно! - написал Трамп в соцсети. - Я поручил своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни".

По данным Newsweek, Монетный двор США сообщил об убытках в $85,3 млн в 2024 финансовом году на почти 3,2 млрд произведенных одноцентовых монет. Стоимость производства каждого пенни составляет около $0,037 против $0,031 годом ранее.

Пятицентовая монета также стоит дороже своей стоимости. Ее производство оценивается в $0,14 доллара.

Минфин Дональд Трамп США Монетный двор Илон Маск
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