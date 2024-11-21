"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций ГК "Сегежа" из-за падения цены

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ГК "Сегежа" в период с 16:14 до 16:44 по московскому времени в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании "Сегежа" составила 1,345 рубля за штуку (-16,9% к закрытию торгов 20 ноября). При этом объем торгов этими бумагами на "Мосбирже" к 16:14 составил 2,43 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной заметного падения ценных бумаг компании стали новости о допэмиссии акций. Дополнительная эмиссия акций лесопромышленного холдинга Segezha Group, в рамках которой компания планирует привлечь до 101 млрд рублей, пройдет по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера АФК "Система" и, как ожидается, основных кредиторов холдинга, сообщил вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков ранее 21 ноября.

"Конечно, участник предполагается в основном мажоритарный акционер. С учетом его участия здесь, наверное, стоит отметить, что это в очередной раз показывает рынку и подтверждает веру акционера не только в лесную промышленность, но и в стратегию развития группы компаний Segezha после вывода ее на публичный рынок. Среди участников потенциально могут быть основные кредиторы", - сказал он. "Понимая, что процесс длинный, говорить о каких-то деталях мы можем в момент размещения. Я предлагаю дождаться этого момента в следующем году", - добавил топ-менеджер.

Как сообщила накануне компания, вопрос о допэмиссии акционеры рассмотрят 26 декабря, дата закрытия реестра - 3 декабря. Организационный процесс проведения SPO займет примерно 4 месяца, уточнил в ходе телефонной конференции Рожков.

Как сообщалось ранее, SPO пройдет по цене 1,8 рубля/бумага, что соответствует средней цене акций Segezha на Московской бирже за последние шесть месяцев, финальный объем привлеченных средств будет зависеть от "ряда факторов, в том числе финальных договоренностей АФК "Система" и внешних инвесторов". Также на объем размещения повлияет желание миноритарных акционеров по итогам ВОСА воспользоваться преимущественным правом выкупа бумаг.

В настоящее время уставный капитал Segezha состоит из 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Исходя из цены размещения и предполагаемого объема привлеченных средств, уставный капитал Segezha после SPO может увеличиться в 3,6 раза, до 71,8 млрд акций.

В четверг менеджмент компании подтвердил, что полученные в результате допэмиссии средства Segezha направит на погашение долга. По состоянию на 30 сентября 2024 года объем чистого долга Segezha составлял 143,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к LTМ OIBDA - 13х.

После снижения долговой нагрузки компания планирует обновить стратегию развития, включая перезапуск инвестиционной программы.

"Программа инвестиционная у нас есть. Она в какой-то степени взята из тех проектов, которые были поставлены на паузу за последние два года. Мы эти проекты переосмыслили с учетом того, что эти два года конъюнктура на рынке могла поменяться, с учетом того, что мы фокусируемся на наиболее маржинальной части нашего бизнеса, и с учетом того, что нам бы хотелось в текущем рынке высоких ставок реализовывать те проекты, а такие есть, которые наиболее быстро окупаемые, в принципе окупаемые", - рассказал в ходе телефонной конференции Рожков.

По его словам, компания планирует реализовать проекты в направлении "Бумага и упаковка" (по итогам III квартала 2024 года именно оно сформировало большую часть OIBDA компании и показало максимальную маржинальность - 34%). "Конкретно внутри этого направления - упаковка. У нас есть понимание, какие дополнительные линии мы хотим приобрести, есть полный контакт, уже я бы даже сказал коммерческие условия согласованы на покупку данных линий. Есть понимание, как эти линии при текущих ограничениях завести и так далее, для того, чтобы в достаточно короткие сроки попытаться их инсталлировать и начать дополнительно производство упаковки для покрытия того дефицита, который есть в рынке. Дефицит в рынке мы видим порядка 60 млн штук мешков", - сказал CFO Segezha, отметив, что производство упаковки по уровню маржинальности существенно, до 5 раз, превосходит расширение производства бумаги для поставок на китайский рынок или дальнейшей переработки в упаковку.

"Есть проект по направлению фанера, есть проект по направлению пиломатериалы, но в приоритете, я повторюсь, что первый фокус - это упаковка", - добавил он.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha стала публичной компанией, проведя IPO на 30 млрд рублей по цене 8 руб./акция.