В США в 2024 году произошло 101 IPO иностранных компаний

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейские и азиатские компании могут в ближайшее время наводнить рынок США своими акциями, поскольку их привлекают более высокая оценка стоимости и хорошая ликвидность, что подталкивает к уходу с рынков своих стран, сообщает Bloomberg.

Компании, базирующиеся за пределами США, с общей оценкой примерно в $130 млрд - от шведского сервиса онлайн-платежей Klarna до британской Ashtead, предоставляющей в аренду различное оборудование, и китайского производителя чая с добавками Sexy Tea - планируют провести или перенести листинг в Нью-Йорк, сообщает агентство со ссылкой на свои расчеты, а также данные PitchBook и раскрытие информации. Последней в этом ряду стала Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, которая 19 февраля объявила, что рассматривает возможность переноса первичного листинга из Лондона.

"Многие компании понимают, что сейчас США - самый глубокий и ликвидный рынок, - отмечает глава глобальных рынков Stifel Financial Corp. Сет Рубин. - Это касается всех направлений и отраслей".

В 2024 году в США состоялось 101 первичное размещение акций иностранных компаний, что на 51% превысило показатель предыдущего года, по данным консалтинговой фирмы EY. На них пришлось более половины общего числа IPO в стране - исторический максимум, хотя в объемном выражении они составили около 20% суммарного показателя размещений. Данные не учитывают сделки, в ходе которых капитал не привлекался, например, перенос Flutter Entertainment Plc первичного листинга из Лондона в Нью-Йорк.

"Поток европейцев, рассматривающих IPO в США, силен как никогда, и мы видим явный рост числа компаний, которые в настоящее время котируются в разных странах Европы и рассматривают возможность одновременного листинга в Штатах", - сказал партнер юридической фирмы Freshfields Дэвид Боулз.

Китайские компании провели в США в 2024 году 33 IPO на общую сумму $1,3 млрд, по расчетам EY.