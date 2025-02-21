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Meta сокращает выплаты сотрудникам бонусов в виде акций

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) сокращает бонусные выплаты сотрудникам, которые она традиционно распределяет в виде собственных акций, на фоне увеличения расходов на разработку технологий искусственного интеллекта.

Годовые бонусы в виде акций для десятков тысяч работников будут снижены примерно на 10%, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Как говорят собеседники газеты, на этот вид бонуса приходится значительная часть общего годового вознаграждения сотрудникам.

Тем временем в четвертом квартале 2024 года Meta увеличила чистую прибыль почти в полтора раза, до $20,84 млрд, и нарастила выручку на 21%, до $48,39 млрд. Также компания повысила квартальные дивиденды на 5%, до 52 центов на акцию.

Глава Meta Марк Цукерберг в ходе мероприятия для инвесторов назвал 2025 год переломным для компании, добавив, что она должна активизировать усилия и стать мировым лидером в сфере ИИ. Для этого компания запланировала капиталовложения в размере $60-65 млрд только в текущем году.

С начала 2025 года капитализация Meta выросла примерно на 20%, до $1,76 трлн.

Марк Цукерберг Meta США
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