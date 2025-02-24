Adani Group планирует $12,7 млрд новых инвестиций в Индии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Конгломерат индийского миллиардера Гаутама Адани Adani Group планирует более 1,1 трлн рупий ($12,7 млрд) новых инвестиций в экономику страны.

Adani намерен вкладывать ресурсы в проекты в различных сферах, включая гидроаккумуляцию, производство тепловой энергии, горнодобывающую отрасль и производство цемента, заявил Адани на инвестиционном саммите в штате Мадхья-Прадеш.

По его словам, компания также обсуждает строительство нового "умного" города, аэропорта и проект газификации угля в штате Мадхья-Прадеш. Эти проекты потребуют инвестиций еще на 1 трлн рупий, отметил Адани.

Слова миллиардера показывают, что его конгломерат переключает фокус внимания на внутренний рынок.

В конце прошлого года стало известно о коррупционных обвинениях, выдвинутых против Адани Министерством юстиции США. Ведомство обвиняет индийского миллиардера в создании масштабной схемы подкупа индийских чиновников для получения выгодных контрактов в сфере солнечной энергетики.

Адани и его племяннику Сагару Адани, возглавляющему одну из компаний Adani Group (Adani Green Energy), предъявлены обвинения в мошенничестве. Обвинения против них выдвинула и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.