Unilever меняет CEO

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, объявил о предстоящем уходе главного исполнительного директора Хайна Шумахера.

Шумахер покинет этот пост и уйдет из совета директоров по обоюдному согласию сторон 1 марта. Компанию он покинет 31 мая.

Новым главой Unilever станет главный финансовый директор, исполнительный член совета директоров Фернандо Фернандес. Его фиксированный оклад будет составлять 1,8 млн евро в год против 1,85 млн евро у Шумахера.

Компания уже начала поиск внешних и внутренних кандидатов на роль постоянного CFO. С 1 марта его обязанности будет исполнять заместитель Сринивас Пхатак.

Вместе с тем Unilever подтвердила прогнозы на 2025 год и среднесрочную перспективу.