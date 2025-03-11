Unilever может ускорить оптимизацию бизнеса через продажу проблемных брендов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, может ускорить оптимизацию бизнеса за счет продажи ряда проблемных брендов в сегменте продовольствия, заявил главный исполнительный директор компании Фернандо Фернандес.

Он сказал об этом руководителю исследований европейского рынка основных потребительских товаров Barclays Уорреном Акерманом, текст беседы опубликован на сайте Unilever.

По словам Фернандеса, у европейского подразделения продуктов питания есть бренды стоимостью около 1 млрд евро, которые "не совсем вписываются" в портфель компании.

Кроме того, у Unilever на более мелких рынках есть бренды еще на 500 млн евро, масштабировать которые она не считает возможным.

"Я намерен разобраться со всем этим и, возможно, быстрее", - сказал CEO.

Unilever ранее заявила о планах выделить в первом полугодии не входящий в продовольственное подразделение сегмент мороженого и вывести его на биржи Амстердама, Лондона и Нью-Йорка. Предполагается, что новая компания наладит работу на самостоятельной основе до конца текущего года.

Выручка подразделения продуктов питания Unilever в 2024 году составила 13,4 млрд евро, при этом 60% обеспечили бренды Knorr и Hellmann's.