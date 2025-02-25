RBI готовится к выплатам по иску в РФ из-за акций Strabag в текущем году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) не испытывает оптимизма относительно перспектив обжалования судебного решения по иску российского МКАО "Распериа": уже в текущем году RBI ожидает выплаты в рамках этого дела, говорится в материалах к годовому собранию холдинга. Компенсировать ущерб группа рассчитывает в 2027 году.

Российский суд в январе постановил взыскать с австрийского строительного концерна Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка (из нераспределенной прибыли). Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag SE эквивалентным объемом, отмечала ранее кредитная организация.

"Райффайзенбанк планирует оспорить это судебное решение. RBI ожидает, что апелляционная жалоба будет отклонена и решение суда окончательно вступит в силу в 2025 году. Предполагается, что средства по иску (2,044 млрд евро) будут выплачены в течение 2025 года", - говорится в отчете австрийской группы.

В связи с решением суда Райффайзенбанк создал резерв на 840 млн евро. Он отражает взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии (оцениваются в 1,204 млрд евро). Эти активы представляют собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

Решения российских судов не имеют обязательной силы в Австрии, соответственно, решение о передаче акций Strabag на баланс Райффайзенбанка не подлежит исполнению, отмечает RBI. Кроме того, их передача невозможна из-за санкций ЕС и США в отношении компании "Распериа".

В зависимости от развития судебного процесса в России RBI предпримет правовые действия (в форме регрессного судебного разбирательства) в Австрии, чтобы смягчить ущерб за счет принудительного взыскания активов "Распериа" в этой стране.

Группа оценивает, что средства в рамках этой компенсации могут быть получены в 2027 году. Риск того, что судебные и исполнительные производства в Австрии не будут успешными, RBI считает очень низким.

В рамках иска "Распериа" суд ранее запретил отчуждать акции Райффайзенбанка. Обеспечительные меры лишают RBI возможности реализовать свои планы и избавиться от доли в российской "дочке".

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag RBI в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.