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Brent подорожала до $73,24 за баррель после падения котировок накануне

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в среду, восстанавливаясь после падения во вторник, когда обе эталонные марки обновили минимумы с конца 2024 года.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,3%) до $73,24 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,76 (2,4%), до $73,02 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этмоу времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,2 (0,29%), до $69,13 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,77 (1,5%), до $68,93 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

Главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо. Ранее президент сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

"Прогноз для цен на нефть остается смещенным в негативную сторону, потому что будущий спрос на нефть при рисках американских пошлин отбрасывает тень на перспективы роста глобальной экономики", - сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Американский институт нефти API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Минэнерго будет опубликован позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

API Brent WTI США Минэнерго Дональд Трамп Канада
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