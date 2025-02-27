ЦБ РФ сообщил о возможном развороте проинфляционных факторов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отмечает возможный разворот проинфляционных факторов, в частности, прекращение роста напряженности на рынке труда, нужно будет еще оценить устойчивость этих трендов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, сейчас, возможно, возможно - подчеркну, происходит разворот важных факторов, которые влияют на инфляционные процессы. Мы видим, как под влиянием нашей денежно-кредитной политики постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту. В ближайшие три года намечена нормализация бюджетной политики, поэтому вместо проинфляционного влияния это будет дезинфляционное влияние со стороны бюджета. И, кроме того, мы стали уже наблюдать некоторые признаки если не охлаждения, то перестала нарастать напряженность на рынке труда (это показывают разные показатели). Но подчеркну, что это лишь первые признаки, надо будет оценивать устойчивость этих тенденций", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что по базовому сценарию ЦБ жесткие денежно-кредитные условия сохранятся длительный период.

Средний уровень ключевой ставки в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19-22%, в 2026 году - 13-14%, в 2027 году - 7,5-8,5%, напомнила Набиуллина.