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Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки во втором полугодии до 19%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России приближается к пиковым значениям, ЦБ РФ может начать снижать ключевую ставку во втором полугодии 2025 года, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон ставки 19-22%. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику", - сообщил Костин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может даже и несколько ниже", - заявил глава ВТБ.

По его словам, в 2025 году будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году.

Главы крупнейших банков сходятся во мнении, что 2025 год будет для банковского сектора непростым.

"Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", - отметил Костин.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф накануне заявил, что прибыль российских банков в 2025 году будет ниже результата за 2024 год. "Я уверен, что в этом году прибыль банковского сектора, если не пойдет все по какому-то очень радужному сценарию, будет ниже. Этот год очень непростым будет для банковского сектора. И для нас составление бизнес-плана на этот год было непростым, прямо скажем", - сказал Греф на конференц-звонке в четверг.

По прогнозу ЦБ РФ, российские банки в 2025 году могут заработать 3-3,5 трлн рублей против рекордных 3,8 трлн рублей в 2024 году.

Сбербанк тоже прогнозирует начало снижения ключевой ставки ЦБ со второго полугодия 2025 года.

Хроника 16 февраля 2024 года – 28 февраля 2025 годаСтавка ЦБ РФ
Андрей Костин ВТБ ЦБ РФ Банк России
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