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ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

ЦБ РФ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Лимит на снятие гражданами валюты со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, сохранен в размере $10 тыс. (или эквивалент этой суммы в евро). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

ЦБ также продлил для банков запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлица - нерезиденты по-прежнему не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. По другим валютам ограничений нет.

Российские компании могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты и иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям российского законодательства.

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