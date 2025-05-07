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Чистая прибыль Uber в I квартале превзошла прогнозы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, завершила первый квартал 2025 года с чистой прибылью против убытка годом ранее, причем показатель превзошел прогнозы рынка.

Выручка компании, однако, не оправдала ожиданий.

В январе-марте чистая прибыль Uber составила $1,78 млрд, или $0,83 на акцию, против чистого убытка в $654 млн, или $0,32 на акцию, за годом ранее.

Квартальная выручка повысилась на 14%, до $11,53 млрд с $10,13 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,81 на акцию при выручке в $11,63 млрд.

Совокупный объем заказов Uber вырос на 14%, до $42,82 млрд, в том числе заказы сервиса такси повысились на 13% - до $21,18 млрд, сервиса доставки - на 15%, до $20,38 млрд. Число поездок, совершенных водителями Uber в первом квартале, увеличилось на 18%, до 3 млрд.

Скорректированная EBITDA в январе-марте выросла на 35%, до $1,9 млрд, рентабельность по этому показателю увеличилась до 4,4% с 3,7% годом ранее.

По прогнозу Uber, во втором квартале совокупный объем заказов составит $45,75-47,25 млрд, то есть повысится на 16-20% в годовом выражении. Компания прогнозирует скорректированную EBITDA в текущем квартале на уровне $2,02-2,12 млрд (рост на 29-35%).

С начала 2025 года капитализация Uber выросла на 42,3%.

Uber Uber Technologies США
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