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ВТБ в феврале увеличил кредиты юрлицам на 2,2%, снизил портфель кредитов физлицам на 1%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в феврале увидел небольшой рост корпоративного кредитного портфеля, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"У нас минус в корпоративном портфеле в январе, небольшой плюс в феврале", - рассказал Пьянов.

Он уточнил, что в феврале кредиты юрлицам выросли на 2,2%, кредиты физлицам снизились на 1%. Общий кредитный портфель за месяц увеличился на 1,2%.

При этом, по словам Пьянова, корпоративно-инвестиционный бизнес группы перераспределил часть своей квоты на кредитный рост в пользу розницы.

"В рознице уменьшились макропруленциальные надбавки, а корпоративно-инвестиционный бизнес не может достичь того роста, который ранее был запланирован. (...) Розница пока не подросла, но лимит дополнительный получила, то есть подрастет", - сказал он.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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