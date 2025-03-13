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Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов на заявлениях Путина по украинскому урегулированию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на вечерней сессии в четверг подскочил вверх после заявлений президента Владимира Путина о готовности обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру.

Индекс МосБиржи, падавший в течение основной сессии до 3100 пунктов, на вечерних торгах превысил 3200 пунктов.

К 19:26 индекс IMOEX2 составил 3200,26 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" вышли в "плюс" в пределах 2,5%.

Лидерами роста выступают акции "МТС" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "НЛМК" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,3%).

Делегации США и Украины 11 марта провели переговоры в Джидде, по их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

Путин на пресс-конференции 13 марта вечером заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру. Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, заявил Путин.

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал президент.

Также Путин допустил возможность телефонного разговора с президентом США Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, это пойдет на пользу энергообеспечению Европы, заявил Путин.

США Украина Курская область Владимир Путин Мосбиржа
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