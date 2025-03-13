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Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет

Интересно, что больше CEO Кристиана Севинга заработал другой неназванный сотрудник - 18 млн евро против 9,8 млн евро

Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фонд премиальных выплат сотрудникам германского Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и составил максимальные за десять лет 2,5 млрд евро, говорится в годовом отчете банка.

Общий размер вознаграждений при этом увеличился всего на 8%, до 11,1 млрд евро. Численность персонала почти не изменилась.

Число сотрудников с заработком выше 1 млн евро стало больше в минувшем году на 28% и достигло 647. Подъем обеспечен в том числе 78%-м повышением доналоговой прибыли в инвестиционно-банковском подразделении, где к результатам привязана более весомая часть выплат.

Вознаграждение главного исполнительного директора, члена правления Кристиана Севинга выросло на 12%, до 9,8 млн евро. Однако больше всех в банке - 18 млн евро - заработал другой сотрудник, чья личность не раскрывается. Известно, что он не входит в совет директоров.

С 2024 года Deutsche Bank привязывает выплаты в адрес членов правления к результатам за последующие три года, а не предыдущие, поэтому зарплата Севинга может достичь предельных 12 млн евро.

Финальные выплаты будут определены лишь в 2026 году. Если правление выполнит 100% своих целей, общий размер долгосрочных бонусов его членов может составить 25,6 млн евро против 19,8 млн евро в 2023 году, когда они выполнили план на 77,5%.

Deutsche Bank Кристиан Севинг Германия
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