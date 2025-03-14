Совкомбанк в 2024 г. сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка.

Снижение прибыли в 2024 году связано с разовыми доходами, полученными в 2023 году. Также на прибыль 2024 года повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке, отмечает банк.

Рентабельность капитала (ROE) в 2024 году снизилась до 26% с 45%.

"В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки", - заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приведены в сообщении.

Чистый процентный доход в 2024 году вырос на 14% - до 158 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 47% - до 39 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2024 году сократилась до 5,4% с 6,5%.

Стоимость фондирования в 2024 году выросла до 13,9% с 7,8% в 2023 году.

Расходы по кредитным убыткам в 2024 году составили 74 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 33 млрд рублей расходов в 2023 году.

Банк в 2024 году увеличил стоимость риска до 2,6% с 1,8%.

Операционные расходы в 2024 году выросли на 40% - до 132 млрд рублей.

Прочие операционные доходы в 2024 году снизились на 8% - до 45 млрд рублей.

Активы на 31 декабря 2024 года достигли 4,046 трлн рублей, увеличившись за год на 27%.

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов в 2024 году вырос на 26% - до 1,384 трлн рублей, розничный - на 61% - до 1,279 трлн рублей.

Средства юрлиц в 2024 году выросли на 11% - до 1,854 трлн рублей, физлиц - на 43% - до 1,188 трлн рублей.

Капитал в 2024 году увеличился на 31% - до 390 млрд рублей.

Доходы Совкомбанка от небанковской деятельности в 2024 году выросли вдвое - до 44 млрд рублей.

Совокупные премии страхового бизнеса в 2024 году увеличились на 32% - до 55 млрд рублей. Лизинговый портфель "Совкомбанк лизинг" в 2024 году вырос на 47% - до 84 млрд рублей.