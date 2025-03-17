Минэнерго заявило, что рассчитывает на скидки от РЖД на перевозку угля на экспорт

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ рассчитывает, что РЖД сделают скидки на перевозку угля на экспорт, сообщил в понедельник министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания о развитии угольной отрасли.

"Я надеюсь, что РЖД сделают скидки для того, чтобы мы могли осуществлять хотя бы на нуле перевозки (угля - ИФ) на экспорт", - сказал министр.

"Мы должны сделать так, чтобы у нас движения на запад и на восток были выгодны предприятиям угольной отрасли", - отметил Цивилев.

По словам главы Минэнерго, сейчас стоит задача "сохранить нашу угольную отрасль".

"1 апреля будет стратегическая сессия под руководством председателя правительства, на которой будет рассматриваться вопрос угольной отрасли", - анонсировал Цивилев.

Осенью 2024 года Минэнерго отмечало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имевшими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые – на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты северо-запада и юга страны.

В январе 2025 года ОАО "РЖД" и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в 2025 году на экспорт в восточном направлении 54,1 млн т угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 год.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил в январе данные вице-премьер РФ Александр Новак. При этом по данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний РФ в 2024 году составил 112,6 млрд руб. против прибыли 374,7 млрд руб. годом ранее.

Добыча угля в РФ в 2025 году планируется на уровне 2024 года, сообщало Минэнерго РФ.