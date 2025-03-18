Немецкий Fraport получил от продажи доли в "Пулково" 45 млн евро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Германский холдинг Fraport AG раскрыл в своей отчетности стоимость сделки по продаже 25%-й доли в компании-операторе аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург): она составила 45 млн евро.

"В декабре 2024 года доля была продана за 45 млн евро (...) Продав долю, Fraport прекратила свое участие в аэропорту "Пулково", - говорится в отчете компании за 2024 год.

Как сообщалось, доля Fraport в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора "Пулково" - была продана в пользу инвестора из Омана Orbit Aviation.

Намерение выйти из капитала петербургского аэропорта Fraport впервые анонсировал после начала военной операции РФ на Украине. Позднее со ссылкой на гендиректора компании Штефана Шульте уточнялось, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценивалась в 111 млн евро.

Fraport управляет сетью аэропортов в разных частях мира, включая аэропорты Франкфурта, Антальи, Бургаса, Любляны, Лимы.