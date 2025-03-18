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"Мосбиржа" увеличит число доступных акций на утренних и вечерних торгах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 21 марта увеличит количество акций, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях, сообщила торговая площадка.

Список для утренних торгов пополнится 28 бумагами, общее количество инструментов таким образом достигнет 145 (85 акций, 57 ОФЗ и паи трех БПИФов).

На вечерние торги будут добавлены обыкновенные акции ПАО "Группа "Ренессанс Cтрахование", "МД Медикал Груп" и "Евротранса". Всего вечером будет доступно 289 инструментов (88 акций, 145 облигаций, в том числе все ОФЗ, и паи 56 фондов).

Частные инвесторы являются основными участниками торгов на утренней и вечерней сессиях (в феврале их доли составили 86% и 84% соответственно).

Утренняя сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 по Москве, на рынке облигаций - с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 по московскому времени.

Мосбиржа Московская биржа
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