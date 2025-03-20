Поиск

Лагард не уверена в будущей траектории ставок ЕЦБ из-за непредсказуемости в торговле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк не готов взять на себя твердых обязательств о будущей траектории процентных ставок из-за высокой непредсказуемости ситуации в торговой сфере, заявила в Европарламенте президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, процесс замедления инфляции в еврозоне продолжается, однако уязвимость экономики региона к изменению торговых пошлин снижает уверенность в прогнозах ЕЦБ.

"В текущих условиях растущей неопределенности мы особенно будем придерживаться подхода принятия решений по денежно-кредитной политике на основе статданных, получаемых к каждому конкретному заседанию, - сказала Лагард. - Мы не берем на себя предварительных обязательств по определенной траектории ставки".

ЕЦБ опустил ключевые процентные ставки шесть раз менее чем за год, в настоящее время ставка по депозитам находится на уровне 2,5%. Уверенность инвесторов в дальнейшем смягчении политики ЕЦБ снижается на фоне торгового спора ЕС с США, неопределенности в отношении соглашения по Украине, а также ожидаемого роста оборонных расходов в Европе, отмечает Bloomberg.

Дальнейшие решения регулятора, вероятно, будут зависеть от того, сможет ли наращивание бюджетных расходов европейскими странами компенсировать негативные последствия торгового спора для экономики еврозоны.

Анализ, проведенный экспертами ЕЦБ, показывает, что введение Вашингтоном пошлины в 25% на импорт европейских товаров сократит темпы роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта (п.п.) в течение первого года, а ответные меры усугубят негативные последствия для экономики примерно до 0,5 п.п., заявила Лагард.

Прогноз инфляции, по ее словам, становится все более неопределенным. В ближайшей перспективе введение ЕС торговых мер в ответ на действия Вашингтона, а также ослабление евро может привести к усилению инфляции примерно на 0,5 п.п., однако через некоторое время это давление сойдет на нет, полагают в ЕЦБ.

ЕЦБ Европарламент Кристин Лагард США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

Трубопроводы впервые стали главным каналом импорта газа для Китая

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Инвестор отказался от проекта добычи рения из вулкана Кудрявый на Курилах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне53 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });