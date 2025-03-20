Лагард не уверена в будущей траектории ставок ЕЦБ из-за непредсказуемости в торговле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк не готов взять на себя твердых обязательств о будущей траектории процентных ставок из-за высокой непредсказуемости ситуации в торговой сфере, заявила в Европарламенте президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, процесс замедления инфляции в еврозоне продолжается, однако уязвимость экономики региона к изменению торговых пошлин снижает уверенность в прогнозах ЕЦБ.

"В текущих условиях растущей неопределенности мы особенно будем придерживаться подхода принятия решений по денежно-кредитной политике на основе статданных, получаемых к каждому конкретному заседанию, - сказала Лагард. - Мы не берем на себя предварительных обязательств по определенной траектории ставки".

ЕЦБ опустил ключевые процентные ставки шесть раз менее чем за год, в настоящее время ставка по депозитам находится на уровне 2,5%. Уверенность инвесторов в дальнейшем смягчении политики ЕЦБ снижается на фоне торгового спора ЕС с США, неопределенности в отношении соглашения по Украине, а также ожидаемого роста оборонных расходов в Европе, отмечает Bloomberg.

Дальнейшие решения регулятора, вероятно, будут зависеть от того, сможет ли наращивание бюджетных расходов европейскими странами компенсировать негативные последствия торгового спора для экономики еврозоны.

Анализ, проведенный экспертами ЕЦБ, показывает, что введение Вашингтоном пошлины в 25% на импорт европейских товаров сократит темпы роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта (п.п.) в течение первого года, а ответные меры усугубят негативные последствия для экономики примерно до 0,5 п.п., заявила Лагард.

Прогноз инфляции, по ее словам, становится все более неопределенным. В ближайшей перспективе введение ЕС торговых мер в ответ на действия Вашингтона, а также ослабление евро может привести к усилению инфляции примерно на 0,5 п.п., однако через некоторое время это давление сойдет на нет, полагают в ЕЦБ.