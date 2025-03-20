На российском рынке складов доля e-commerce снизилась до 11%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России в первом квартале 2025 года доля сделок e-commerce сократилась на рынке индустриальной и складской недвижимости до 11%, показало исследование NF Group.

"Доля e-commerce сократилась до 11%. В относительных значениях интернет-торговля занимала меньше лишь в IV квартале 2019 года, а в абсолютных объемах - в I квартале 2019 года", - говорится в исследовании.

Производственные компании и ритейл суммарно заняли 80% от общего объема заключенных в стране с начала года сделок.

Всего с начала года в России было законтрактовано 320 тысяч кв.м качественных складских площадей, из которых две трети пришлись на Московский регион. По итогам года ожидаемый объем сделок может составить 3,5 млн кв.м.

Эксперты отмечают, что на фоне охлаждения сегмента доли свободных площадей на рынке индустриальной и складской недвижимости продолжает расти. Вакантность в построенных объектах составляет 1% в Московском регионе (+0,9 п.п. к сентябрю 2024 года), 2,1% в Петербурге и области (+1,6 п.п.) и 1,3% в регионах России (+0,9 п.п.).

С учетом субаренды общий объем доступных для аренды площадей достигает 2,7% в Московском регионе, 4,2% в Петербурге и 2,8% в регионах России. Суммарный объем доступных для аренды качественных складских площадей в России, включая готовые к въезду объекты, субаренду, площади под будущее освобождение, а также строящиеся склады с анонсированным вводом в 2025 году, составляет 4 млн кв.м.

В 2025 году прогнозируется рекордный объем ввода складских площадей классов A и B - 7,7 млн кв.м. Из них более половины - придется на регионы России. Из данного объема 32% или 2,5 млн кв.м в настоящее время не законтрактованы, а значит - доступны в аренду.

На фоне снижения спроса и увеличения доли свободных площадей темпы роста арендных ставок замедлились.