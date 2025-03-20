"Займер" приобрел контрольную долю в МКК "Содействие XXI"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания (МФК) "Займер" стала владельцем 51% в микрокредитной компании (МКК) "Содействие XXI", следует из данных ЕГРЮЛ.

МКК зарегистрирована в 2014 году, уставный капитал составляет 1 млн рублей. Остальные 44% долей в МКК принадлежат Андрею Афанасьеву, еще 4% - генеральному директору Андрею Богеру и 1% владеет Андрей Татарченков.

МКК владеет 100% долей в ООО "Селлер Капитал", руководителем которого является Афанасьев. Компания зарегистрирована в 2021 году, уставный капитал - 10 тысяч рублей.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает 19 млн человек. В апреле прошлого года "Займер" провел IPO на "Московской бирже".