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FT отметила сокращение присутствия на рынке акций США крупных инвесторов

При этом розничные инвесторы продолжают активно вкладываться в фондовый рынок Америки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в 2025 году продолжают активно вкладывать средства в фондовый рынок США, в то время как профессиональные управляющие активами сокращают присутствие на нем из-за опасений в отношении политики американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times.

По данным VandaTrack, чистый приток средств розничных инвесторов в американские акции и ETF с начала года достиг $67 млрд. Это лишь немного ниже показателя четвертого квартала 2024 года ($71 млрд).

Активные вливания показывают, что индивидуальные инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив рынка акций, несмотря на его нестабильность в этом году, вызванную непредсказуемыми шагами Трампа, а также, например, появлением китайского ИИ-стартапа DeepSeek, отмечает FT.

Фондовый индекс S&P 500 потерял 2% с начала 2025 года, а подындекс акций IT-компаний - 8%. В предыдущие два года S&P 500 уверенно рос в значительной мере благодаря подъему котировок акций представителей технологического сектора.

"Инвесторы, кажется, по-прежнему больше боятся упустить возможность купить акции на спаде рынка, чем опасаются его дальнейшего снижения", - отмечает независимый рыночный аналитик Джим Полсен.

Данные Goldman Sachs показывают, что чистая продажа американских акций розничными инвесторами с начала текущего года была зафиксирована лишь по итогам семи сессий, хотя S&P 500 завершил в минусе 25 сессий. Тем временем, крупные инвесторы рекордно сократили позиции в акциях США в марте, свидетельствуют данные Bank of America.

Розничные инвесторы продолжают скупать бумаги компаний, которые были среди лидеров роста в прошлые годы, но заметно подешевели в этом году, пишет FT. Так, по данным JPMorgan, лишь на прошлой неделе они приобрели акции Tesla Inc. на $3,2 млрд и бумаги Nvidia Corp. на $1,9 млрд.

Акции как Tesla, так и Nvidia, с начала 2025 года подешевели на 9,6%.

JPMorgan Goldman Sachs Nvidia Tesla США Дональд Трамп S&P 500
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