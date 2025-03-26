"Мосбиржа" с 29 марта увеличивает количество акций на торгах в выходные

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 29 марта добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, говорится в сообщении площадки.

Таким образом, по выходным инвесторы смогут совершать сделки с 79 акциями.

"Мосбиржа" с 1 марта начала проводить торги акциями по выходным в экспериментальном режиме. Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее "Мосбиржа" сообщала, что объем торгов акциями в выходные 1-2 марта составил 10,1 млрд рублей, 15-16 марта - 15,4 млрд рублей. Торги выходного дня 8-9 и 22-23 марта биржа не проводила.