Тихвинский вагоностроительный завод 23 июля - 24 ноября перейдет на неполное рабочее время

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область, входит в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания") с 23 июля по 24 ноября 2025 года переходит на режим неполного рабочего времени.

Это будет сделано для реорганизации производственных процессов и программ научно-исследовательских разработок, для утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения в рамках новых запросов рынка, сообщает сайт ОВК.

"Всем работникам сохраняется своевременная оплата труда, а также все льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами ТВСЗ, включая медицинское страхование, компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, а также стоимости курортных путевок для детей работников, различные виды материальной помощи и т.д.", - говорится в сообщении.

В рамках диверсификации производства ТВСЗ будет сконцентрирован на выпуске имеющего спрос инновационного подвижного состава, также планируется возобновить выпуск фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов.

По данным ОВК, планируемый объем производства оценивается существенно ниже предыдущих периодов.

В частности, одним из факторов, не позволяющих производить вагоны на уровне 2024 года, является текущее материально-техническое обеспечение производства. "Критическая "усталость" оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления, продолжительные сложности с формированием базы уникальных запасных частей для обеспечения технологической независимости требуют кардинальной реструктуризации производства", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что общее снижение объемов перевозки по сети ОАО "РЖД", профицит парка вагонов более чем в 300 тысяч единиц, а также существенное повышение ключевой ставки ЦБ и запретительный уровень стоимости финансирования лизинговых сделок, в том числе на покупку подвижного состава, обнажили ряд общих для всего транспортного машиностроения проблем. Их решение лежит в области формирования консолидированной позиции всех участников рынка и результативном взаимодействии бизнеса и государства.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают Тихвинский вагоностроительный завод, крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.