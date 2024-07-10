Квартальная чистая прибыль ОВК по РСБУ выросла на 32%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2024 года чистая прибыль ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"" (НПК ОВК) по РСБУ выросла в годовом исчислении на 32%, до 138,757 млн рублей с 105 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась почти в 1,8 раза, до 860,74 млн рублей.

Себестоимость продаж НПК ОВК в отчетный период составила 704,72 млн рублей (рост в 2 раза), валовая прибыль - 156 млн рублей (+13,5%).

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.