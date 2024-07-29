Поиск

Чистая прибыль ОВК по РСБУ выросла в I полугодии на треть, выручка - в 1,7 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) по РСБУ выросла в январе-июне 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,3%, до 284,5 млн руб. с 213,4 млн руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка увеличилась в 1,7 раза, до 1,7 млрд руб.

Себестоимость продаж НПК ОВК в январе-июне 2024 г. составила 1,3 млрд руб. (рост в 1,7 раза к январю-июню 2023 г.), валовая прибыль - 446,95 млн руб. (рост в 1,5 раза).

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.

ОВК Объединенная вагонная компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });