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Окончательная оценка роста ВВП РФ в 2024 году может указать на перегрев экономики

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Окончательная оценка роста российского ВВП за 2024 год после всех пересмотров Росстатом может быть ближе к 5%, что указывает на перегрев экономики, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Он сказал это на коммуникационной сессии по разъяснению кредитной политики Банка России для представителей бизнеса, общественных объединений и органов власти Волгоградской области.

По его словам, сбалансированный рост для экономики в текущей ситуации, по оценке ЦБ, составляет 1,5-2,5%.

"Два года (2023 и 2024 годы - ИФ) экономика росла по 4,1% в год. Это цифры предварительные, когда Росстат их уточнит, я думаю, там будет ближе к 5% (рост ВВП в 2024 году - ИФ)", - сказал он.

"Таких темпов роста у нас не было с середины нулевых годов. Середина нулевых - был уникальный период, когда сошлось много факторов. Во-первых, в тот период было много свободных трудовых ресурсов - в начале нулевых безработица была под 10%, было много незадействованных отраслей. То есть в тот период экономика могла быстро расти просто дозагружая свободные мощности и используя трудовые ресурсы, которые были в избытке. Плюс в тот период был такой ажиотаж в отношении развивающихся рынков - очень серьезный приток иностранного капитала", - отметил Тремасов.

По его словам, сейчас ситуация другая, и два года такого быстрого роста привели нас в состояние перегрева.

"Также расти по 4% мы не сможем. По нашим оценкам, сбалансированный рост, то есть тот рост, который возможно обеспечить с учетом тех ресурсов, которые у нас есть, - это 1,5-2,5%", - сказал он.

По его словам, в 2025 году произойдет замедление роста, и "выбор не стоит в том - расти быстрее или медленнее, сейчас развилка не про это".

"То, что рост замедлится - это точно. Развилка в другом - произойдет ли замедление при высокой инфляции или произойдет это замедление при низкой инфляции, при возвращении инфляции к цели", - сказал он.

Банк России в феврале повысил прогноз роста ВВП в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября в отношении роста российской экономики в 2025 году равен 2,5%, но в апреле министерство уточнит его (вероятно в сторону понижения).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП на 2025 год предполагает рост 1,5%.

2025 год, по словам вице-премьера Александра Новака, станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию. Новак в конце 2024 года заявлял, что ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2-2,5%.

Банк России Кирилл Тремасов Минэкономразвития Росстат Александр Новак
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