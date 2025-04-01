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Продажи Tesla во Франции в марте упали 3-й месяц подряд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Во Франции в марте было зарегистрировано 3157 электромобилей производства американской Tesla, что на 36,8% меньше, чем годом ранее, сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

В первом квартале было продано 6,69 тысячи электрокаров Tesla, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сокращение продаж зафиксировано в каждом из трех месяцев.

Продажи автомобилей со всеми типами двигателей во Франции в марте снизились на 14,5% и составили 153,84 тысячи, в январе-марте - на 7,8%, до 410 085 штук.

При этом реализация электромобилей в стране в первом квартале выросла на 18,2% - до 74,52 тысячи.

Ранее сообщалось о том, что продажи Tesla в Швеции в марте рухнули на 64%.

Tesla Швеция Франция
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