Рынок акций США резко падает на фоне объявленных Трампом пошлин на импорт

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы падают в четверг на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

Накануне Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%.

Трамп сообщил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в размере 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

В соответствии с решением Трампа, пошлины на импорт из Вьетнама, куда производители одежды, мебели, игрушек и других товаров активно переносили производство в последние годы, составят 46%. Это приведет к увеличению затрат производителей потребительских товаров, которое они, вероятно, переложат на покупателей, отмечают эксперты.

Главный экономист по международным рынкам ING Джеймс Найтли ожидает, что новые пошлины добавят по $1350 к ежегодным расходам каждого американца.

Котировки акций американских производителей спортивных товаров Nike Inc. и Deckers Outdoor Corp. упали на 11,2% и 14,2% соответственно в начале торгов в четверг.

Стоимость бумаг оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc., получающего большинство своих товаров из Китая, снизилась на 9,6%. Акции ритейлеров Walmart Inc. и Target Corp. подешевели на 1,4% и 8,8% соответственно.

Кроме того, резко падают цены бумаг IT-компаний и чипмейкеров, в том числе Apple Inc. (-9,4%), Amazon.com Inc. (-7,7%), Nvidia Corp. (-5,7%), Advanced Micro Devices (-4,2%), Qualcomm Inc. (-5,2%).

Стоимость акций Tesla Inc. опустилась на 3,9%, другого производителя электромобилей Lucid Group Inc. - на 5%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в четверг опустился на 1233,46 пункта (2,92%) и составил 40991,86 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 185,46 пункта (3,27%) - до 5485,51 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 757,7 пункта (4,3%), составив 16843,35 пункта.