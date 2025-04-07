Совкомбанк завершил присоединение ХКФ банка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк завершил присоединение ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк).

Как сообщил Совкомбанк, с этого дня ХКФ банк прекратил существование как отдельное юридическое лицо.

Интеграция банков заняла 11 месяцев.

У ХКФ банка на момент сделки было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов составлял 202 млрд рублей, депозитный портфель - 169 млрд рублей. "Благодаря сделке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов - совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.

Из ХКФ банка в Совкомбанк перешло 3 тысячи сотрудников. Розничная сеть Совкомбанка за счет присоединения ХКФ банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов.

Сделка реализована в два этапа: на первом этапе Совкомбанк приобрел 10% ХКФ банка за денежные средства, на втором - оставшиеся 90% за счет допэмиссии 1,8 млрд новых акций. Бывшие владельцы ХКФ банка, получившие в оплату сделки акции Совкомбанка, приняли на себя обязательства не продавать полученные ценные бумаги в течение шести месяцев с момента закрытия сделки. После завершения этого моратория количество акций в свободном обращении (free float) Совкомбанка вырастет.

Ранее сообщалось, что положительный финансовый результат от покупки ХКФ банка составил 19 млрд рублей.

Совкомбанк в рамках присоединения ХКФ банка собирался разместить 1 822 283 030 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 182,2 млн рублей.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд рублей, он состоит из 20 693 945 875 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После регистрации отчета об итогах допэмиссии он вырастет на 8,8% - до 2,252 млрд рублей.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

ХКФ банк - бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам 2024 года занимал 8-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк - 28-е место.