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Сыродельный комбинат "Агрокомплекса Ткачева" сократил годовую прибыль

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших сыродельных комбинатов на юге России - ООО "Сыры Кубани" (принадлежит "Агрокомплексу им. Н.И.Ткачева") - по итогам 2024 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с показателем предыдущего года - до 220,8 млн рублей, говорится в отчетности ООО.

Выручка при этом увеличилась на 0,5% и составила 7,3 млрд рублей, в том числе от продажи сыров - на 15%, до 5,57 млрд рублей. Вместе с тем, выручка от продажи сливок, сухой сыворотки, масла снизилась на 13% - до 1,68 млрд рублей.

Себестоимость возросла на 3% - до 6,77 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась на 22%, до 545 млн рублей, а прибыль от продаж - на 23%, до 491,2 млн рублей.

Как сообщалось, по итогам прошлого года объем производства сыров на предприятии составил 11,4 тыс. тонн. На фоне роста спроса на полутвердые и твердые сыры агрохолдинг инвестировал 340 млн рублей в модернизацию производственного участка по их выпуску. В результате мощность линии выросла на 30% и составляет 36 тонн продукции в сутки.

В настоящее время сыродельный завод агрохолдинга производит 101 наименование сыров под собственным брендом, в том числе 61 полутвердых, 25 твердых, 10 крафтовых и 5 наименований мягких сыров. В текущем году планируется увеличить объемы производства сыров на 34%.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит бывшему руководителю Минсельхоза России Александру Ткачеву, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

В 2024 году агрохолдинг инвестировал в развитие 9,1 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом ранее.

Минсельхоз Александр Ткачев Краснодарский край
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