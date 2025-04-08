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"Мираторг" сократил годовую чистую прибыль по МСФО на 40%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выручка агрохолдинга "Мираторг" в 2024 году по МСФО оставила 301,1 млрд рублей, что на 17,3% больше, чем в 2023 году, чистая прибыль упала на 40%, до 32,5 млрд рублей. Производство мясной продукции превысило 1,1 млн тонн, сообщает компания.

"Основной причиной снижения чистой прибыли стал значительный рост стоимости денежно-кредитных ресурсов, в том числе по льготным инвестиционным и оборотным кредитам, - поясняется в сообщении. - Существенным фактором, оказавшим влияние на рост себестоимости по всей цепочке производства и снижение финансового результата, стало резкое увеличение расходов на оплату труда. В расчете на килограмм продукции за последние три года они выросли на 50%".

В связи с подорожанием сельхозтехники и затрат на ее обслуживание, средств защиты растений, ГСМ и запчастей продолжился рост себестоимости в растениеводстве. Заметно увеличились затраты на логистику для перевозки кормов, животных и продукции, отмечает компания.

Согласно сообщению, производство мясной продукции в 2024 году превысило 1,1 млн тонн. В частности, производство свинины выросло на 6%. Однако из-за потери части свинокомплексов в Курской области этот показатель оказался ниже запланированного. Производство мяса птицы в 2024 году сократилось на 7% в связи с пожаром на птицеводческом комплексе в апреле 2024 года. Объем выпуска говядины в 2024 году составил 202 тысячи тонн. Дальнейшее наращивание производства и инвестиций в проект мясного скотоводства в ближайшее время не предполагается.

"Холдинг продолжает выделять значительные средства на поддержку и обеспечение безопасности сотрудников, а также функционирование предприятий в условиях сложной обстановки в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

Как считают в "Мираторге", в связи с сохранением высокой стоимости кредитных ресурсов, продолжающимся ростом цен на закупаемую промышленную продукцию, сырье и комплектующие возможности для продолжения устойчивого роста объемов производства снижаются. "Для обеспечения дальнейшей деятельности усилия компании будут направлены на повышение операционной эффективности, сохранение и укрепление собственной кормовой базы, улучшение показателей урожайности, развитие и улучшение собственной генетики в животноводстве и селекции в растениеводстве, снижение зависимости от импортных составляющих", - говорится в сообщении.

"Мираторг" занимает первое место по объемам производства свинины и говядины, входит в топ-7 по производству мяса бройлеров. Предприятия компании расположены в 27 регионах России.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.

Александр Линник Мираторг Курская область Виктор Линник Белгородская область Брянская область
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