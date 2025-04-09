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Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,1% - до 404,5 млрд руб. по сравнению с 364,0 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка.

В марте чистая прибыль выросла на 6,8% - до 137,2 млрд руб.

Рентабельность капитала в январе-марте текущего года выросла до 22,6% с 22,0% годом ранее, в марте снизилась до 21,5% с 22,5%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале 2025 года сократились на 68,5% - до 64,8 млрд руб. В марте этот показатель составил 21,2 млрд руб. Существенное влияние на размер созданных резервов оказало укрепление рубля, отмечает банк.

Стоимость риска в январе-марте текущего года без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% (1,8% годом ранее), в марте - 1,2%.

Чистые процентные доходы в I квартале 2025 года выросли на 15% - до 711,6 млрд руб., в марте - на 14,9% - до 238,9 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы за январь-март увеличились на 1,9% - до 168,9 млрд руб., в марте - на 0,3% - до 61,3 млрд руб.

Операционные расходы в I квартале текущего года выросли на 14,3% - до 237,8 млрд руб., в марте - на 18,8% - до 91,0 млрд руб. Отношение расходов к доходам за январь-март составило 29,2%.

Базовый и основной капитал в марте увеличились на 9,1% и 8,9%, составив 6,441 трлн руб. и 6,591 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 1,4% - до 7,195 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала за месяц выросли на 1,0 процентный пункт (п.п.) за счет аудита заработанной в октябре-декабре 2024 года прибыли, составив на 1 апреля 2025 года 12,0% и 12,3% соответственно.

Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,4%, увеличившись в марте на 0,2 п.п.

Сбербанк
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