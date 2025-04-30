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Prada в I квартале увеличил выручку на 13%, выше прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в первом квартале увеличил выручку на 13% - до 1,341 млрд евро по сравнению с 1,187 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют прирост составил 12,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали 1,33 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Розничные продажи компании в январе-марте повысились на 13% и составили 1,216 млрд евро. В том числе продажи бренда Prada не изменились (827 млн евро), Miu Miu - взлетели на 60% (до 377 млн евро).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи поднялись на 10% (до 438 млн евро), в Европе - на 14% (до 334 млн евро), на Ближнем Востоке - на 26% (до 70 млн евро), в Японии - на 18% (до 172 млн евро), в Северной и Южной Америке - на 10% (до 201 млн евро).

Котировки акций Prada снизились на 1,2% по итогам торгов в среду на Гонконгской бирже. Отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 19,4%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 10,3%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио - Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена свыше 600 магазинами в более чем 70 странах. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви). На 26 фабриках компании работают более 15,2 тыс. человек.

Prada Италия
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