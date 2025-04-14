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Morgan Stanley и Citi ухудшили прогнозы прибыли компаний США на 2025 год

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики банков Morgan Stanley и Citigroup Inc. понизили прогнозы для прибылей американских компаний на 2025 год из-за неопределенности, вызванной импортными пошлинами.

Глава отдела стратегии на американском фондовом рынке в Citi Скотт Хронерт ухудшил прогноз средней прибыли в расчете на акцию для компаний из индекса S&P 500 на 2025 год до $255 с $270. Инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон понизил соответствующий прогноз до $257 с $271 на акцию, сообщает Bloomberg.

"Пауза в 90 дней на введение зеркальных тарифов и дальнейшие послабления, объявленные на выходных, снижают вероятность рецессии в ближайшее время, но неопределенность остается высокой", - сказал Уилсон.

С начала года индекс S&P 500 снизился на 8,8%, завершив торги пятницы на отметке 5363,36 пункта. На прошлой неделе он падал до 4982 пунктов.

По мнению Уилсона, индикатор может вновь опуститься ниже 5 тысяч пунктов, если доходность 10-летних государственных облигаций США повысится до 5% против текущих 4,46%. С другой стороны, если Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Китаем, предусматривающую существенное снижение взаимных пошлин, индекс может значительно вырасти.

Рецессия в США не входит в базовый сценарий для Citi, однако такая вероятность сохраняется, сказал Хронерт.

Аналитики Citi ухудшили рекомендацию для американских акций до "нейтрального" уровня с "выше рынка", отметив, что они все еще стоят дорого, даже несмотря на недавнее снижение.

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