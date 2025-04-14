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Доллар продолжает дешеветь из-за неопределенности вокруг импортных пошлин

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США утром в понедельник снижается к большинству основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и иену, на новостях о внешнеторговых пошлинах.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,62%. За минувшие пять сессий индикатор упал на 3,6%.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако в отношении Китая будет действовать беспрецедентная пошлина в 145%.

На выходных в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы.

Позднее Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Евро по данным на 9:25 по московскому времени стоит $1,1399 по сравнению с $1,1362 на закрытие торгов в прошлую пятницу, евро укрепляется на 0,3%.

Фунт стерлингов растет на 0,4% и торгуется на уровне $1,3143 по сравнению с $1,3086 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены падает на 0,7% и составляет 142,51 иены против 143,52 иены в конце предыдущих торгов.

В понедельник власти Японии обнародовали окончательные данные о промышленном производстве за февраль. По новой оценке, объем промпроизводства вырос на 2,3% относительно января и повысился на 0,1% в годовом выражении. Предварительная оценка указывала на рост на 2,5% и 0,3% соответственно.

Тем временем курс американской валюты к офшорному юаню поднимается на 0,3% и торгуется на отметке 7,3073 юаня.

Китайский экспорт в марте увеличился на 12,4% в годовом выражении, импорт снизился на 4,3%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

Дональд Трамп Китай США
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