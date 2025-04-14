В ЮАР назначили спецпосланника по США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил спецпосланником по США бывшего замминистра финансов Мцебиси Джонаса, сообщает Associated Press.

Президент надеется, что это решение поможет стране наладить отношения с США, которые в марте объявили посла ЮАР в Вашингтоне Эбрахима Расула персоной нон грата.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинял бывшего посла ЮАР в США в разжигании расовой ненависти, а также в ненависти к президенту США Дональду Трампу.

В марте Трамп объявил, что США полностью останавливают федеральное финансирование ЮАР в знак протеста против принятого закона об экспроприации сельскохозяйственных земель у фермеров.

Кроме того, в указе Трампа, подписанном 7 февраля, содержится обвинение в адрес ЮАР в "расовой дискриминации" в отношении белого населения страны.

В феврале Рубио сообщал, что не будет участвовать в саммите G20 в ЮАР.