США приостанавливают помощь ЮАР

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Госдеп США распорядился незамедлительно приостановить значительную часть американской помощи ЮАР, пишет газета Guardian, ссылаясь на письмо, подписанное госсекретарем Марко Рубио.

"Все бюро, офисы и миссии должны приостановить выполнение всех обязательств по распределению помощи или содействию Южной Африке", - говорится в письме.

В указе президента США Дональда Трампа от 7 февраля ЮАР обвиняется в "расовой дискриминации" в отношении белого населения республики.