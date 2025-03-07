Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - США полностью останавливают федеральное финансирование ЮАР в знак протеста против принятого закона об экспроприации сельскохозяйственных земель у фермеров, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Южная Африка поступает ужасно по отношению к фермерам, давно живущим в стране. Они конфискуют их земли и фермы, и даже хуже того. Сейчас жить там невозможно, и мы прекращаем всё федеральное финансирование", - пишет президент.

По его словам, любой фермер, желающий покинуть Южную Африку вместе с семьей из соображений безопасности, получит возможность переехать в Соединенные Штаты. Для них облегчат процедуру получения гражданства, и "этот процесс начнется немедленно".

В указе Трампа, подписанном ранее 7 февраля, содержится обвинение в адрес ЮАР в "расовой дискриминации" в отношении белого населения страны.