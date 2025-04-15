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Золото умеренно дорожает, торгуется вблизи исторического максимума

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Золото умеренно дорожает во вторник за счет подешевевшего доллара и сохранения неопределенности в плане внешнеторговых пошлин.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 0,4% - до $3239,5 за унцию. В прошлую пятницу контракт закрылся на историческом максимуме - $3244,6 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене более 20%.

На спотовом рынке котировки достигали в ходе сессии $3232 за унцию. Рекорд на этом рынке был зафиксирован в понедельник и составлял $3245 за унцию.

Ранее власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы. Позднее президент Дональд Трамп заявил, что вскоре в отношении этих товаров могут быть введены секторальные тарифы.

Такая неопределенность в отношении пошлин повысила спрос на золото, используемое как защитный актив, и ослабила доллар, что еще больше усилило привлекательность золота, отмечают аналитики Commerzbank.

Аналитик UBS Джони Тевес спрогнозировала, что цена золота может достичь $3500 за унцию к декабрю этого года за счет активного спроса на драгметалл со стороны самых разных игроков рынка, от центробанков и управляющих компаний до инвестиционных фондов и розничных инвесторов.

Comex Дональд Трамп США
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