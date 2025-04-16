ЦБ и правительство спорят о продлении указа о продаже части валютной выручки экспортеров РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новое продление истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров натолкнулось на позицию ЦБ РФ, который не согласен с правительством и выступает против пролонгации действующего режима в нынешней ситуации.

"Правительство поддержало, Банк России имеет замечания", - сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о судьбе предложения Минфина о продлении указа.

"Они (Банк России - ИФ) считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать", - сообщил замминистра финансов.

"Сейчас мы это все утрясаем", - сказал он.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 г. сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 г. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 г. правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 г. эта планка снижена до 25%. Наконец, еще одно изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Минфин, как сообщал ранее Моисеев, предлагает продлить указ еще на один год, уточнив параллельно ряд норм. При этом необходимости корректировать базовые параметры действующего режима Минфин не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом, отмечал замминистра в начале марта. Даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и тренд к укреплению курса рубля связан не с действием указа, говорил Моисеев.

"На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действию указа - у нас сейчас объем продаж превышает существенно те минимальные нормы, которые были заложены.... Продают компании реально больше (минимальных требований в действующей редакции после смягчения нормативов - ИФ), поэтому указ не повлиял на динамику рубля, его укрепление", - заявил Моисеев 4 марта.