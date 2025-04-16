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Нефть ускорила рост, Brent приближается к $66 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился вечером в среду на осторожных сигналах деэскалации в отношениях США с Китаем, а также на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени выросла на $1,28 (1,98%) и составила $65,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,35 (2,2%) - до $62,68 за баррель.

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

"Новости о готовности Китая к переговорам вызвали небольшой всплеск аппетита к риску, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - В целом же рынок, как мне кажется, начинает занимать выжидательную позицию".

Между тем министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, уменьшились на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

Также в среду стало известно, что канадская South Bow Corp. возобновила работу нефтепровода Keystone, приостановленную на прошлой неделе из-за утечки нефти в штате Северная Дакота. Нефтепровод обеспечивает транспортировку порядка 620 тыс. баррелей в сутки нефти из канадской провинции Альберта американским НПЗ.

Brent WTI Китай США
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