Запасы нефти в США выросли на 515 тысяч баррелей, сильнее прогноза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 515 тысяч баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 400 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, уменьшились на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, упали на 654 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тысячу баррелей.

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