Brent подорожала до $66,57 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают расти утром в четверг после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

К 8:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (1,09%), до $66,57 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,18 (1,8%), до $65,85 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,84 (1,34%), до $63,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,14 (1,9%), до $62,47 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тамми Брюс предупредила Иран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. По ее словам, президент Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Аналитик RBC Capital Markets Брайан Лейзен отметил, что введение санкций против китайского НПЗ едва ли сократит поставки иранской нефти в Китай, поскольку две страны выстроили отдельные схемы платежей и цепочек поставок вне международных систем, "минимизировав тем самым вероятности перебоев".

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, упали на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, понизились на 654 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тысячу баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.