Производитель чипов TSMC в I квартале увеличил выручку на 42%, лучше прогнозов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в первом квартале нарастил выручку почти на 42%, показав лучший рост показателя с 2022 года.

Как сообщается в предварительной отчетности компании, выручка в январе-марте составила 839,25 млрд новых тайваньских долларов ($25,5 млрд).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 830,5 млрд долларов.

В марте доходы выросли на 10% по сравнению с февралем и на 46,5% в годовом выражении, до 285,96 млрд долларов.

Окончательная отчетность TSMC будет обнародована 17 апреля. Компания также опубликует обновленные прогнозы, и некоторые аналитики ожидают, что они могут быть ухудшены примерно на 20% из-за введения Соединенными Штатами масштабных пошлин на импорт.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) TSMC взлетели на 12,3% в среду. В Тайване в четверг акции компании подскочили на 10%.